Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. Servizi ulteriormente intensificati anche in considerazione delle festività Natalizie, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività economiche e sociali. Nello specifico, nel corso di questo periodo, i militari della Stazione CC di Formia hanno sottoposto a controllo alcuni locali della movida ai quali sono state elevate nr. 3 contravvenzioni amministrative pari ad euro 2.564 per non aver ottemperato gli orari di chiusura, violando inoltre il regolamento comunale in materia di inquinamento acustico, la mancanza dei requisiti di sorvegliabilità (D.M. 17.12.1992 nr.564) e il mancato superamento delle barriere architettoniche poiché non presentava alcun'opera per consentire l'accesso al locale ai diversamente abili.