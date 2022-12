Un gravissimo incidente stradale ha coinvolto due tir sulla Monti Lepini, questa mattina, all'altezza di Priverno. I due mezzi pesanti si sono scontrati al km 24.600 della SS156, uno dei due è finito anche fuori strada e non c'è stato niente da fare per i due uomini alla guida dei rispettivi veicoli. Il traffico è stato deviato su strade secondarie a partire dalle 8 per consentire la rimozione dei mezzi pesanti.