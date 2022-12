Momenti di paura, nel primo pomeriggio, in strada Litoranea nei pressi di Fogliano, alle porte di Latina, dove il rimorchio di un camion è stato avvolto dalle fiamme. A quanto pare il mezzo pesante si trovava a poca distanza dall'officina dove l'autotrasportatore si stava recando per un presunto guasto: non ha fatto in tempo a raggiungere la meta, perché mentre transitava sulla strada Litoranea, il rimorchio refrigerato ha preso fuoco, forse a causa di un problema con una ruota. L'autista è riuscito comunque a evitare il peggio, sganciando la motrice prima che l'incendio potesse estendersi al resto del camion. Nel frattempo era scattato l'allarme al 112 che ha permesso ai Vigili del Fuoco di Latina di intervenire per spegnere le fiamme.