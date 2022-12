ncidente in via Toscanini, ciclista investito dall'auto. L'incidente si è verificato intorno alle ore 12.30 all'altezza del punto vendita di Acqua&Sapone, una Fiat Punto stava svoltando nel parcheggio quando - per cause ancora in fase di accertamento - ha urtato un uomo in bici che stava percorrendo via Toscanini, che nell'urto è caduto a terra. Il ciclista, un 52enne di Aprilia, è rimasto leggermente ferito e per questo motivo è intervenuta un'ambulanza del 118 con gli operatori che hanno prestato soccorso al 52enne. Sul posto per eseguire i rilievi gli agenti della polizia locale di Aprilia.