E' nato 22 secondi dopo la mezzanotte ed è tra i primissimi in Italia. Kevin Sturzu, un bellissimo maschietto venuto alla luce al Santa Maria Goretti di Latina, ha battuto tutti i record. Pesa 3 chili e 410 grammi. Festa grande per i genitori: il padre Tiberiu, la mamma Catarina e la sorellina Daiana di sei anni e mezzo. "Eravamo a casa, il tempo scadeva il 4 gennaio ma ho avuto le contrazioni e mio marito mi ha accompagnato subito in ospedale", racconta la donna felicissima per la nascita di Kevin.

Poco prima delle 23 il ricovero, poi sono iniziate le operazioni per il parto cesareo. "E' nato il mio bellissimo principino", ha aggiunto la mamma originaria del sud della Romania e che da oltre 14 anni vive in Italia con il marito anche lui di origine romena ad Aprilia. L'ultima nata dell'anno è una bambina, si chiama Azzurra, è nata alle 19,56, i genitori Rosalia ed Emanuele sono di Cisterna.