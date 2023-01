Tragedia nella notte del primo dell'anno a Terracina: Alfredo Trevisan, 38 anni, è morto a seguito di un incidente stradale. A trovare il corpo del giovane, che stava rientrando dopo la serata trascorsa fuori casa, sono stati alcuni passanti: l'allarme alle forze dell'ordine è stato lanciato alle 7 del mattino di ieri, ora del ritrovamento, ma l'incidente, con molta probabilità, è avvenuto diverse ore prima, nella notte per l'appunto.

La tragedia si è consumata in via Guardiola, a Borgo Hermada, a meno di 100 metri dall'abitazione della vittima, dove ieri mattina è intervenuta la Polizia Stradale di Terracina, a cui è stata affidata la ricostruzione della dinamica del tragico incidente.

Alfredo Trevisan era in sella al suo scooter, quando ad un certo punto, per cause ancora tutte da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo che è finito sull'erba e si è schiantato contro un albero. Secondo le prime ipotesi l'incidente sarebbe autonomo, non vi sarebbero coinvolti altri mezzi, ma gli agenti della Stradale non escludono ancora alcuna pista e sono al lavoro per accertare i fatti.

Diverse le ipotesi: il giovane potrebbe aver perso il controllo dello scooter a causa della poca visibilità in strada, vista la densa nebbia della notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, in un tratto dove c'è una leggera curva, che probabilmente in quel momento era occultata.

Ciò che sembra certo, è che l'incidente sia avvenuto diverse ore prime della chiamata giunta al numero della Polizia, che è intervenuta tempestivamente in via Guardiola.

Probabilmente, Alfredo Trevisan aveva trascorso la serata fuori con amici per festeggiare insieme il Capodanno e dopo aver salutato tutti (probabilmente qualche ora dopo la mezzanotte), è salito a bordo del suo scooter per rientrare a casa. Un viaggio che, purtroppo, si è trasformato in tragedia: Alfredo Trevisan non è mai rientrato nella sua abitazione distante solo pochi metri.

La data dei funerali non è stata ancora fissata: la salma della vittima, che è stata trasferita all'obitorio del cimitero di Fondi, è attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria, qualora il pm richiedesse l'esecuzione dell'autopsia sul corpo di Alfredo Trevisan.

Tanti gli amici che, dopo aver appreso la notizia, hanno voluto lasciare un messaggio sulla bacheca Facebook del giovane, che appare sempre sorridente nelle foto e soprattutto ben voluto da tutti.