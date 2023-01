Tanta paura, questo pomeriggio, per una alpinista, che si è infortunata mentre stava scendendo dalla "Montagna Spaccata". A soccorrerla il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio, intervenuto nel territorio di Gaeta, per recuperare la 29enne - L.C. le sue iniziali - originaria di Chiavenna (SO), infortunata ad una gamba mentre effettuava una discesa in corda doppia, lungo la parete a strapiombo sul mare.

Intervento lampo anche dell'eliambulanza della Regione Lazio, cona a bordo il tecnico del soccorso - fa sapere AdnKronos - che ha provveduto a stabilizzare la gamba della 29enne e a recuperarla tramite verricello, per poi trasportarla all'ospedale di Latina.

A supportare le operazioni anche una squadra di terra del Soccorso Alpino di Cassino e una della stazione di Roma e Provincia, che hanno messo in sicurezza i compagni di cordata impossibilitati a proseguire la discesa.Sul posto anche le squadre Saf dei Vigili del Fuoco e i militari dei Carabinieri.