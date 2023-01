Forti disagi questa sera sulla via Pontina a causa di un incidente. Traffico rallentato in direzione di Latina all'altezza di Aprilia. L'incidente che vede coinvolto un mezzo pesante ed una Lancia Y avvenuto in corrispondenza dell'uscita per via Toscanini e Viale Europa ha causato una lunga coda.

Per i conducenti dei veicoli non ci sono conseguenze gravi, per fortuna.