Si erano conosciuti in ospedale durante il ricovero della madre della donna, quando lei era rimasta colpita dall'apprensione con cui lui, infermiere cinquantenne di Sezze, si era preso cura dei pazienti. Era solo apparenza, perché quando i due avevano iniziato a frequentarsi, lui si era rivelato un uomo violento, soprattutto se abusava dell'alcol: una spirale di maltrattamenti che i Carabinieri della sezione radiomobile hanno interrotto l'altra notte, quando la donna aveva chiesto aiuto al 112 pur senza trovare il coraggio di sporgere denuncia. Il compagno violento è finito in carcere in stato di fermo, anche in virtù dei precedenti: era già stato arrestato per violenza ai danni dell'ex moglie.