Una presenza pontina di rilievo fa parte dell'inchiesta Prisma dove è coinvolta la Juventus. Nel pool di inquirenti che ha condotto l'indagine sulla società bianconera, c'è il pubblico ministero Ciro Santoriello, 58 anni da compiere a giugno, magistrato nato a Latina che ha trascorso buona parte della gioventù nel territorio pontino. Dal capoluogo a seguito di spostamenti della famiglia legati alle motivazioni di lavoro, Santoriello si trasferisce a Formia dove vive l'esperienza degli studi e dello sport. Si dedica per diversi anni all'attività agonistica della Fabiani Formia (società nella quale il padre Enzo entra a far parte della dirigenza all'inizio degli anni ‘80), facendo anche parte dello staff tecnico della prima squadra allora militante nel campionato di serie D maschile.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli