Forse avrà sognato qualche parente defunto che gli ha comunicato i numeri o forse ha avuto una ispirazione particolare, ma sta di fatto che uno sconosciuto ha giocato al lotto due euro, puntando su una quaterna, che gli ha permesso di vincere oltre ventisettemila euro. E' accaduto a Castelforte, città baciata dalla fortuna proprio nel giorno di San Silvestro, e dove si è aperta la caccia al fortunato vincitore, che ha giocato nella tabaccheria di via Alfredo Fusco, di proprietà di Rossella Codella. E' la vincita più importante che si è registrata nell'attività della titolare, una trentaquattrenne che solo ieri ha avuto la conferma della vincita. «Di solito - ha raccontato la signora Rossella a Latina Oggi - vincono mille, duemila euro, ma difficilmente, anzi mai, vengono ad offrirci un caffè. Mi auguro che questa persona che ha centrato la quaterna, venga almeno ad offrirci un caffè." Difficile ricordare chi è la persona che ha centrato la quaterna, anche perché sono numerose le persone che tentano la fortuna con il lotto. "Spero - ha aggiunto Rossella Codella - che questa cifra sia stata vinta da una persona che ne aveva bisogno e, di questi tempi, una somma di questo tipo fa sempre comodo».

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli