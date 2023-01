La nuova terna per da presentare al Ministero della Transizione Ecologica per la nomina del direttore del Parco Nazionale del Circeo ora è ufficiale. Quali sono i nomi? Si tratta di Ciro Amato, Pierluigi Capone e Stefano Donati. La graduatoria finale è stata resa nota proprio al termine del 2022 con una determinazione del consiglio direttivo dell'Ente dopo avere effettuato i colloqui con nove candidati quelli che appunto avevano ottenuto i punteggi più alti in base alla valutazione della commissione. Si arriverà con questa terna alla nomina del direttore del Parco Nazionale del Circeo? Il percorso per arrivare alla terna, la "nuova" è stato piuttosto travagliato. A febbraio 2021, il Ministero dell'Ambiente aveva annullato la a Deliberazione del Consiglio Direttivo numero 30 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto "Individuazione della terna da presentare al Mattm per la nomina del nuovo direttore dell'Ente Parco". Le motivazioni che avevano portato all'annullamento erano da ricondurre al procedimento di valutazione dei candidati rispetto a cui erano state riscontrate dal Ministero dell'Ambiente alcune anomalie circa appunto la valutazione. Sulla procedura erano stati anche presentati ricorsi da altri partecipanti. Cosa era accaduto? Inizialmente era stata nominata una Commissione valutatrice composta dall'intero direttivo e dal presidente del Parco. Poi la Commissione aveva formato due sottogruppi di lavoro determinando quindi i criteri per la valutazione dei candidati. Circa 40 persone avevano presentato domanda per la carica di direttore. Poi era stata avviata l'attività di selezione da parte dei sottogruppi. Il problema sarebbe sorto proprio in questa fase. L'attività ispettiva del Ministero dell'Ambiente aveva infatti rilevato una sorta di squilibrio tra le due graduatorie rispetto l'assegnazione dei punteggi, un problema presumibilmente legato alla procedura adottata dai rispettivi sottogruppi. Quindi tutto da rifare. Ora la nomina della nuova rosa di nomi dal sottoporre al Ministero. Il Parco Nazionale del Circeo potrebbe avere a breve un nuovo direttore. Oppure nuovi ricorsi.