Nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti particolarmente avvertito in quest'area, in data odierna, a conclusione di un mirato servizio sviluppato nell'ambito delle strategie di contrasto richieste dal Comandante Provinciale di Latina, Col. Lorenzo D'Aloia, e pianificate nelle attività del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, attraverso l'articolazione del personale della Stazione Carabinieri di Cisterna di Latina, sono stati tratti in arresto due uomini di nazionalità indiana, trovati in possesso di grammi 75,30 di sostanza stupefacente del tipo bulbo di papavero da oppio essiccato, in parte già polverizzata per la successiva vendita al dettaglio. I predetti a seguito dell'arresto sono posti a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Latina.