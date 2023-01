Un misterioso agguato a colpi di pistola si è consumato nella tarda mattinata di oggi in via degli Archi di San Lidano, tra Latina Scalo e Sezze Scalo. Stando ai primi riscontri dei Carabinieri che indagano sull'accaduto, il bersaglio sarebbe un uomo che si trovava nel piazzale dell'American Bar chiuso da tempo: probabilmente aveva un appuntamento con le persone che gli hanno sparato una serie di colpi di pistola contro senza centrarlo, ma non è stato in grado di fornire dettagli utili alle indagini.

Il soggetto, un volto noto alle forze di polizia, non sembra essere intenzionato a collaborare alle indagini, ma è stato portato in caserma per essere ascoltato. Tra i pochi testimoni, qualcuno ha riferito di avere visto più persone salire a bordo di un'auto che è scappata sgommando. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia e le pattuglie dei comandi stazione di Latina Scalo e Sezze, mentre il Nucleo Investigativo ha svolto un accurato sopralluogo repertando i bossoli rimasti a terra.