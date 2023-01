Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Terracina guidati da Michele Orlando, competenti per territorio e ai quali è spettato il compito di effettuare i rilevamenti di rito, mentre a controllare il traffico ci hanno pensato i colleghi di San Felice Circeo del neo comandante Mauro Bruno. Saranno le indagini a stabilire l'esatta dinamica del tragico incidente. La salma è a diposizione dell'autorità giudiziaria e nei prossimi giorni saranno effettuati i rilievi dattiloscopici.

Un'altra tragedia della strada in provincia. A perdere la vita S.A., 66enne di San Felice Circeo che, intorno alle 7,30, è stato investito mentre era su una bicicletta elettrica da un'auto guidata da un 20enne di Sabaudia sulla Migliara 58, tra i Comuni di Terracina e quello del Circeo. Entrambi i mezzi procedevano sullo stesso senso di marcia, e questo lascerebbe intendere che l'auto ha tamponato violentemente la bici tanto che il 66enne ha sfondato il parabrezza della macchina. Proprio ieri l'uomo aveva festeggiato il suo compleanno.

