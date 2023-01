Epifania di sangue sulle strade della provincia di Latina. Un ragazzo di 26 anni (ancora ignota l'identità), è stato travolto da un'auto guidata da una donna di Amaseno mentre percorreva in bici via Marittima II, nel territorio di Pontinia, perdendo la vita sul colpo. La vittima era in bici con un gruppo di ciclisti. Inutili i soccorsi intervenuti sul posto, dove sono giunti anche i carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica del drammatico incidente. La tragedia si è consumata intorno alle 15.30, la strada è chiusa al traffico e le auto sono deviate sulle arterie adiacenti. Un altro dramma dopo quello consumato ieri a San Felice Circeo dove un uomo di 66 anni ha perso la vita, anche lui travolto mentre era a bordo della sua bici elettrica.