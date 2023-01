È in gravi condizioni al Santa Maria Goretti di Latina il centauro 50enne di Latina che ieri ha avuto un brutto incidente sulla strada provinciale di accesso a Pisterzo. I fatti sono avvenuti verso le 16 quando il motociclista, insieme ad un gruppo di amici con cui avevano deciso di passare l'Epifania facendo un bel giro in moto, stavano scendendo la strada che porta al borgo abitato, frazione di Prossedi. Poco prima del chilometro 3, nei pressi di un ponte, il centauro ha perso il controllo del mezzo finendo con la ruota anteriore contro il muretto che delimita la carreggiata. Sono giunti infatti i Carabinieri di Priverno, poi quelli di Prossedi, la Polizia Locale di Prossedi, gli operatori del 118 con un'ambulanza da Priverno, una da Frosinone che ha condotto sul luogo il medico che aveva provato ad arrivare con l'elicottero che però non ha trovato dove atterrare nelle vicinanze e l'auto medica da Priverno. Soprattutto sono giunti in loco i Vigili del Fuoco di Terracina e quelli di Latina. Proprio dalla centrale di Latina è dovuta giungere la squadra del Nucleo Speleo Alpinistico Fluviale per recuperare l'uomo, finito appunto sotto al ponte, sul letto pietroso di un canale di scolo delle acque piovane, per fortuna a secco a causa della mancanza di precipitazioni nelle ultime settimane.