Un sessantenne è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale all'altezza del chilometro 69,2 della strada statale Pontina. In circostanze al vaglio della Polizia Locale di Latina, intervenuta per i rilievi e gli accertamenti del caso, l'uomo ha perso improvvisamente il controllo del proprio furgone mentre viaggiava in direzione sud e ha sbandato verso il lato destro: non viene esclusa l'ipotesi che il conducente abbia avuto un malore, perché il mezzo ha deviato in maniera netta verso il bordo della strada, precipitando dalla cunetta verso la complanare d'accesso al sito commerciale Globo. Il furgone ha poi percorso la complanare per alcune decine di metri, prima di schiantarsi all'angolo della recinzione dell'ex Seranflex. Tra i passanti qualcuno si è fermato per sincerarsi delle condizioni dell'automobilista, in evidente stato confusionale, e allertare i soccorsi, intervenuti con ambulanza ed elicottero. Il sessantenne è stato poi trasportato d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti per le cure e gli esami medici.