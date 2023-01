Un violento scontro tra due auto si è registrato nel primo pomeriggio all'incrocio tra la statale dei Monti Lepini e strada Bassianese. Una Mercedes Classe A è entrata in collisione con una Fiat Panda, poi si è girata finendo nel fosso che costeggia la carreggiata. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e hanno richiesto il trasporto in ospedale con l'urgenza riservata ai codici rossi. Per i rilievi e gli accertamenti del caso, ma anche la gestione del traffico fino alla rimozione dei mezzi, è intervenuta la Polizia Locale di Latina.