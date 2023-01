Furgone in fiamme questa mattina sulla Pontina all'altezza di Aprilia, esattamente al km 48. Per cause che sembrano essere di natura accidentale, il veicolo da lavoro è stato avvolto dalle fiamme nella parte anteriore. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Aprilia che hanno domato l'incendio evitandone la propagazione. Gli stessi vigili del fuoco hanno approfondito le cause dell'accaduto che, come detto, sembrano essere dipese da un problema al motore del veicolo.