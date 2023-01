Soccorritori in azione tra il tardo pomeriggio di ieri e la prima serata in via Piave, all'altezza della traversa via Maira, dove uno scooter e un'automobile sono entrati in collisione in circostanze al vaglio della Polizia Locale. L'uomo che sedeva in sella al motociclo, infatti, ha richiesto il trasporto in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti, comunque in condizioni giudicate non gravi, principalmente per lesioni e traumi superficiali.

Stando a una prima ricostruzione del sinistro la vettura, un'Audi A4, è sbucata da via Maira per immettersi su via Piave in direzione del centro di Latina, quando in direzione opposta, quindi verso Borgo Piave, è piombato lo scooter. L'impatto contro la fiancata della berlina è stato inevitabile, ma è avvenuto al centro della carreggiata: sulle responsabilità del caso sono in corso le valutazioni della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e per gestire la viabilità, comprensibilmente rallentata fino alla rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente.