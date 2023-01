Il Servizio Attività Produttive del Comune di Latina ha disposto la chiusura del locale Mama Club di via Pontinia nel capoluogo, una sorta di pub gestito attraverso un'associazione sportiva e culturale, in seguito a un controllo dei Carabinieri del Nas che ha fatto emergere una serie di irregolarità.

I militari del Nucleo per la tutela della salute hanno riscontrato infatti una serie di irregolarità in materia igienico sanitaria. Prima di tutto "che l'addetta alla preparazione degli alimenti non ha a disposizione un servizio igienico dedicato, utilizzando lo stesso servizio destinato agli avventori/soci". Inoltre, come si legge dal testo dell'ordinanza dichiusura dell'attività, "nel corso dell'ispezione, del comparto freezer del frigorifero del laboratorio, sono state rinvenute dieci confezioni di carni di vario genere in confezione/preincarto, fresche all'origine, congelate in modalità non idonee e scadute di validità in diverse date, nonché due bottiglie da 300 grammi ciascuna di sciroppo alimentare" circostanza che "ravvisa la violazione dell'art.6 c.6 del D.Lgs 193/07 per omessa predisposizione delle procedure di Haccp relative alla congelazione degli alimenti destinati alla somministrazione, nonché al controllo delle scadenze ed alla eliminazione degli alimenti non più idonei in relazione all'art.6 c.8 dello stesso decreto procediamo, ai sensi dell'art.13 della Legge 24.11.1981 n.689, al sequestro amministrativo di quanto sopra descritto...". Ma ciò che ha fatto scattare l'ordinanza di chiusura, è la carenza del necessario titolo autorizzativo all'apertura dell'attività emerso nel momento in cui i tecnici del Comune hanno analizzato la documentazione inoltrata dai Carabinieri per le valutazioni in ambito commerciale. Risulta infatti che la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) prodotta in copia e allegata al verbale di ispezione del Nas, non risulta acquisita al protocollo comunale e pertanto, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande risulta esercitata abusivamente all'interno dell'associazione culturale e sportiva Mama Club.