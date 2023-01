Precipita improvvisamente mentre è in volo con il parapendio e si schianta contro le rocce di Norma, ferito un 66enne. L'incidente si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 15.30 quando l'uomo residente a Roma, un appassionato del volo dell'ala al vento, dopo essersi lanciato ha perso d'improvviso quota schiantandosi nella zona della "gola del finanziere". Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Norma e un elicottero dei vigili del fuoco di Roma che ha provveduto al recupero del ferito, che successivamente è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Latina. Il 66enne si trova ricoverato con alcune fratture ma non è in pericolo di vita.