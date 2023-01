Un bandito solitario è riuscito a mettere a segno una rapina nel distributore di carburanti Fiamma 2000 al chilometro 78 della statale Appia, nei pressi di Pontinia, al confine col territorio di Sezze. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, un uomo vestito di scuro, con il volto travisato dal cappuccio della felpa, occhiali da sole e scaldacollo tirato su fino agli occhi, ha avvicinato il dipendente della stazione di servizio e gli ha puntato contro una pistola, un'arma apparentemente vera, simile alle semiautomatiche in dotazioni alle forze dell'ordine, che ha utilizzato per minacciarlo e costringerlo a consegnargli gli incassi, una somma in fase di quantificazione che si aggira attorno ai cinquemila euro secondo una prima stima. Per le indagini del caso e le ricerche del fuggitivo sono intervenuti di Carabinieri della Compagnia di Latina con pattuglie della Sezione Radiomobile e del Comando Stazione di Sezze.