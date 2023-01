Ennesimo incidente ad Aprilia all'incrocio tra via Monteverdi e via Toscanini. Lo scontro, che si è verificato intorno alle ore 8.45, ha visto coinvolti un camion e una Mercedes che procedevano lungo via Monteverdi, arrivati allo stop all'incrocio per via Toscanini i due mezzi - per cause ancora da accertare - si sono urtati. Sul posto per eseguire i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Fortunatamente non sembrano esserci feriti, ma i residenti da tempo segnalano l'estrema pericolosità dell'incrocio, dove ormai si registrano incidenti in maniera costante.