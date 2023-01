Un rocambolesco incidente si è registrato nella tarda mattinata di oggi in strada Sabotino, dove due automobili che viaggiavano in direzioni opposte si sono scontrate tra loro frontalmente, a causa di una mancata precedenza. In seguito all'impatto, molto violento, una delle due vetture è finita fuori strada impattando contro un palo in cemento della rete di distribuzione elettrica. Sono in tutto tre le persone ferite che hanno richiesto i soccorsi delle ambulanze per essere trasportate in ospedale dove sono state sottoposte agli accertamenti medici e alle cure del caso.

Stando a una prima ricostruzione della Polizia Locale di Latina, intervenuta per i rilievi e la gestione del traffico, uno dei due automobilisti avrebbe attraversato la corsia opposta per imboccare un accesso privato sull'altro lato della strada, senza concedere la precedenza al veicolo che sopraggiungeva proprio in quel momento nella direzione opposta.