L'incrocio tra via del Lido e viale Picasso, all'angolo del centro commerciale Morbella, ha fatto da scenario all'investimento di un ciclista di 37 anni, centrato da un'automobile guidata da un anziano.

Stando a una prima ricostruzione del sinistro, al vaglio della Polizia Locale di Latina, entrambi gli utenti della strada percorrevano via del Lido, ma la Ford Fiesta, proveniente dal centro città, girava a destra per imboccare viale Picasso: proprio in quel frangente attraversava l'incrocio un cittadino straniero in bicicletta, che si è ritrovato nella traiettoria della vettura in manovra. In seguito all'impatto il ciclista, un 37enne del Bangladesh, è finito contro l'utilitaria prima di cadere sull'asfalto privo di sensi: è stato subito soccorso dal personale del pronto intervento sanitario che lo ha trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti con l'urgenza riservata ai codici gialli.

Dopo lo spavento iniziale, in ogni caso, le condizioni dello straniero sono apparse meno gravi del previsto. Gli agenti intervenuti per i rilievi hanno acquisito le testimonianze dei presenti per ricostruire la dinamica.