L'incrocio tra via Bixio e via Ferrucci ha fatto da scenario stasera all'ennesimo incidente stradale. Ancora una volta uno dei mezzi coinvolti si è ribaltata in seguito all'impatto.

In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e la gestione del traffico, due suv sono entrati in collisione tra loro per una mancata precedenza. Un Rav4 Toyota guidato da una donna procedeva su via Ferrucci e ha attraversato l'incrocio finendo nella traiettoria di un ML Mercedes con tre persone a bordo. In seguito all'impatto, tanto violento quanto inevitabile, il primo mezzo si è ribaltato finendo sul marciapiede contro la recinzione del bar all'angolo.

Quattro i feriti che hanno richiesto i soccorsi del pronto intervento sanitario, trasportati presso il vicino ospedale in condizioni non gravi.