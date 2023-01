Inutili i soccorsi per l'uomo che è morto. Subito è scattato l'allarme alla Polizia e sono intervenuti gli equipaggi della Squadra Volante e della Polizia Locale. Sono in corso accertamenti da parte degli investigatori della Polfer che stanno ricostruendo i fatti.

Tragedia poco fa alla stazione ferroviaria di Latina Scalo, un uomo di 39 anni si è suicidato lanciandosi sotto un Intercity senza passeggeri, in transito al binario 1 e diretto a Roma Termini. Ad assistere alla scena due testimoni rimasti sotto choc.

