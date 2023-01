Momenti di paura oggi poco prima delle 13 al semaforo di via Galvaligi a Latina, all'altezza dell'incrocio con via Sant'Agostino. Una BMW per cause in fase di ricostruzione ha preso fuoco, il conducente si è messo in salvo ed è rimasto illeso.

Anche dal centro della città si vedeva una densa colonna di fumo, le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco allertati dalle richieste di soccorso.Un tratto di strada è stato chiuso al traffico e poi riaperto dalla Polizia Locale intervenuta in via Galvaligi.