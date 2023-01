Un violento tamponamento a catena si è registrato stamattina in via Isonzo in direzione del centro città, poco dopo l'incrocio con via Tucci e via Polusca. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, la prima delle tre auto ha rallentato poche decine dopo avere attraversato l'incrocio e le due vetture che seguivano hanno creato l'impatto in serie.

La vettura al centro è quella che ha riportato i danni maggiori e uno degli automobilisti ha richiesto i soccorsi da parte del personale del pronto intervento sanitario, comunque in condizioni non gravi.