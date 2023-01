Momenti di apprensione, nella tarda mattinata di oggi, per una donna di novant'anni, investita da un'auto mentre attraversava a piedi via Pontinia sulle strisce pedonali, in prossimità dell'incrocio con via Priverno.

In seguito all'impatto con una Mini guidata da un uomo, che si è subito fermato, l'anziana donna è stata soccorsa da un'ambulanza del pronto intervento sanitario che l'ha trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti con l'urgenza riservata ai codici rossi: le condizioni della pensionata non sono state giudicate particolarmente gravi, ma sono stati comunque necessari gli accertamenti medici del caso per monitorare le sue condizioni di salute e scongiurare eventuali complicazioni.

Per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica è intervenuta la Polizia Locale di Latina.