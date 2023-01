Un automobilista in evidente stato confusionale ha provocato un incidente entrando contromano nella rotatoria all'incrocio tra via dell'Agora e via Polusca. Si tratta di un cittadino camerunense al volante di una Alfa Romeo Mito che ha preso in pieno una Fiat 500L con madre e figlio minorenne a bordo.

Nessuno ha riportato particolari conseguenze, ma è stato necessario l'intervento della Polizia Locale di Latina per ricostruire la dinamica dell'incidente e sottoporre l'automobilista straniero agli accertamenti tossicologici del caso.