Insolita e sconcertante scoperta quella effettuata lo scorso week end dai Vigiles Fipsas in territorio di Sonnino. Le Guardie Ittiche Eco Zoofile locali infatti, durante uno dei tanti giri condotti sul territorio per sincerarsi soprattutto che non avvengano violazioni in materia di attività ittica lungo i fiumi della zona, lungo il fiume Amaseno, precisamente camminando lungo via Lungo Argine Amaseno in territorio di Sonnino, ovvero nel tratto che congiunge Fossanova a Mazzocchio, si sono imbattuti in diversi cumuli di rifiuti. Se il rinvenimento di pneumatici, sacchi di immondizia varia e pezzi di guaina da copertura rimossa chissà da dove, rientra purtroppo in un campionario solito dei rinvenimenti, a destare dubbi e curiosità dei Vigiles è stato il rinvenimento di decine di sacchi di arachidi tostate. Decine di sacchetti da 5 chilogrammi ognuno, provenienti dall'Egitto e, leggendo sempre le etichette, scaduti da poco (ottobre 2022), erano stati ammassati sotto al ponte che scavalla il fiume in prossimità del deposito dei mezzi ferroviari, dietro alla stazione di Fossanova.