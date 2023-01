Oltre al capitano Domenico Testa, c'è anche un altro ufficiale pontino nell'operazione antimafia che ha portato all'arresto del boss Matteo Messina Denaro. Si tratta del colonnello Gianluca Valerio, originario di Scauri, attuale vice comandante dei Ros dei Carabinieri. Il colonnello Valerio è ufficiale di grande livello, in quanto ricopre un incarico delicato e importante come quello di vice comandante dei Ros.

Un lavoro portato avanti con grande professionalità e che in tanti hanno apprezzato, dopo che la figura dell'ufficiale è apparsa in televisione e su internet. Il colonnello Valerio, insieme ad altri ufficiali, ha ricevuto la visita ufficiale di Giorgia Meloni, scesa in Sicilia per complimentarsi con i vertici dell'Arma per l'arresto del boss mafioso. Anzi durante il saluto c'è stato anche un divertente "equivoco" sui tempi della stretta di mano. Il giusto riconoscimento ad un ufficiale che conosce bene la criminalità mafiosa, per i suoi precedenti incarichi che ha rivestito. A Minturno, ieri, in tanti hanno riconosciuto il proprio concittadino durante la visita del premier, rimarcando con orgoglio la grande professionalità del colonnello Valerio.