Un incidente stradale è avvenuto oggi poco dopo le 14 in via del Crocifisso alle porte del capoluogo pontino, per cause in fase di ricostruzione da parte della Polizia Locale, un camion che percorreva il lungo rettilineo e procedeva verso Borgo Piave è uscito fuori strada finendo tra alcuni alberi che costeggiano la strada e i cespugli. Il conducente, si tratta di un uomo di 32 anni, è rimasto illeso mentre una persona che era a bordo è stata soccorsa e portata in ospedale, le sue condizioni non sono gravi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Latina per recuperare il mezzo pesante, le ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia che hanno eseguito un accurato sopralluogo per ricostruire la dinamica. Si tratta di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.