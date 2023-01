Momenti di tensione oggi sulla strada Pantani da Basso a Terracina. Una Mercedes classe A nera ha infatti preso fuoco davanti alle altre auto in transito e per fortuna il conducente è riuscito a sostare a lato della carreggiata. Lo stesso conducente è corso in una vicina attività commerciale dove ha trovato un estintore per domare le fiamme che si sono sprigionate nella parte anteriore del mezzo. Forse un guasto al motore il motivo dell'incendio.