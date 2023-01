Prima neve sui Monti Lepini. Dopo mesi di attesa e dopo un dicembre all'insegna del bel tempo e delle temperature decisamente al di sopra della media, ecco che in questi giorni l'inverno vero e proprio ha fatto capolino sulla provincia pontina e con esso è arrivata la neve. Il maltempo di questi giorni, portato dal ciclone polare Thor, ha fatto abbassare anche le temperature. Sulle cime più alte dei Monti Lepini, da Roccamassima a Bassiano, è arrivata la prima neve.

