E' di due persone ferite il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sull' Appia all'ingresso di Latina, all'altezza di Borgo Carso. Per cause in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Locale, due mezzi sono entrati in collisione: si tratta di un suv Opel e di uno Volkswaghen: le due persone a bordo sono state trasportate all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Latina che hanno messo in sicurezza mezzi. Sono due le persone contuse portate al pronto soccorso per tutte le cure del caso. L'incidente è avvenuto all'altezza dell'incrocio. Il traffico ha subito forti rallentamenti.