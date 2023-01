Hanno studiato il piano nel dettaglio. Hanno approfittato della pioggia della notte per agire indisturbati e concentrare l'attenzione sulla cassaforte del Poliambulatorio di via della Stazione a Latina Scalo. Una banda dopo aver divelto la grata ha fatto irruzione nella struttura e ha preso la cassaforte, portandola via e facendola rotolare per le scale. All'interno c'erano i soldi dell'incasso di due giorni. Una volta che è avvenuta la scoperta, la Polizia ha eseguito un accurato sopralluogo per trovare qualche traccia lasciata dai ladri. Nella zona purtroppo non ci sono telecamere e più volte anche i residenti hanno chiesto agli organi competenti maggiori interventi in materia di sicurezza.