L'attività di controllo della rete di distribuzione dei carburanti, incrementata nelle ultime settimana dalla Guardia di Finanza per vigilare sulla corretta applicazione delle tariffe dopo gli ultimi rincari, ha permesso ai militari del Nucleo Mobile del Gruppo di Latina di rilevare le irregolarità di una stazione di servizio del capoluogo pontino. La scoperta è stata fatta nell'impianto Q8 Easy di via del Murillo a Latina Scalo, dove i finanzieri hanno rilevato anomalie tra le quantità di carburante effettivamente erogate e quelle conteggiate dalla colonnina: irregolarità che hanno portato al sequestro dell'impianto col sospetto, in fase di accertamento, che sia stato appositamente truccato per frodare i clienti. Nell'inchiesta avviata con l'informativa che le fiamme gialle hanno inoltrata alla Procura c'è già un indagato, il legale rappresentante della società che gestisce il self service.