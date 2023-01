Il tetto dei Lepini è imbiancato da questa notte. Rocca Massima si è risvegliata sotto i fiocchi che hanno imbiancato l'intero paese e le strade che portano nel borgo. Qualche disagio si è registrato in giornata quando ad esempio un mezzo del Cotral che stava per salire verso il centro del paese è rimasto praticamente bloccato di traverso sulla strada provinciale. Le operazioni di messa in sicurezza e soccorso sono state coordinate dalla nuova comandante della polizia locale di Rocca Massima, la dottoressa Lidia Cioeta già dirigente della polizia locale di Cori. Sul posto oltre la polizia locale anche la protezione civile e il vicesindaco Angelo Tomei.