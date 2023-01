Il maltempo di questa notte ha causato lo smottamento di una parte del costone sotto le mura a Cori. La passeggiata che collega piazza della Croce e ponte della Catena è inagibile ed è stata chiusa. Il nuovo percorso era stato inaugurato solo un mese fa e ha restituito alla comunità un pezzo del versante che affaccia sul fosso dopo la messa in sicurezza che ha portato anche alla realizzazione di questo percorso naturalistico. Per fortuna al momento del crollo nessuno si trovava a passare.

