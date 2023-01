La settima sezione civile della Corte d'Appello di Roma, ha rigettato l'appello presentato dalla "Domenico Paone srl" e confermato lo sfratto definitivo alla società per cessata locazione. Questo quanto si legge nella sentenza a firma della presidente Maria Rosaria Rizzo, confermando di fatto la sentenza numero 597/2022 del 29 aprile scorso. Il 7 dicembre, e successivamente rinviato, era previsto infatti il pronunciamento nel merito della settima sezione civile della Corte d'Appello di Roma del ricorso presentato dal legale della "Domenico Paone srl", contro la sentenza per cessata locazione emessa dal Tribunale di Cassino a favore della società proprietaria del pastificio, la Corex di Battipaglia, rappresentata dall'avvocato Daniele Lancia. I giudici d'Appello avevano già accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza emessa il 29 aprile scorso dal giudice Vincenza Ovallesco del Tribunale di Cassino. Il legale della neo "Domenico Paone srl", l'avvocato Vincenzo Visconti, aveva formalizzato la sua istanza contro la sentenza di cessata locazione per due ragioni: in primis per la peculiarità dell'attività industriale svolta all'interno del pastificio di Penitro a Formia; in secondo luogo per la difficoltà della sua proprietà ad "assicurarsi la disponibilità, in breve tempo, di locali idonei alla prosecuzione dell'attività".

Con la sentenza dell'11 gennaio dunque, la Domenica Paone non ha scelta: dovrà lasciare i locali della Corex volontariamente oppure incorrere nell'esecuzione forzata. Intanto resta ancora precaria la situazione dei dipendenti della storica azienda formiana, che dal settembre scorso sono costretti alla cassa integrazione per via del caro energia. Proprio a seguito dell'esito della sentenza in secondo grado d'appello, il dottor Quentin e sua moglie Monica Maria Ortolani, aveva inviato a tutti i 30 dipendenti un messaggio in cui era scritto: "Cari collaboratori. Purtroppo pochi minuti fa ci è arrivata la brutta notizia che abbiamo perso in corte d'appello. Stiamo valutando le varie opzioni che abbiamo. Siamo profondamente dispiaciuti di questa triste notizia Intanto la Corex ha fatto sapere in un incontro organizzato con la Flai Cgil presso la sede gaetana del Consorzio Industriale del sud pontino, la sua volontà di rinnovare la tradizione imprenditoriale del pastificio Paone a produrre la pasta di Formia.