Un uomo di 51 anni è accusato di maltrattamento di animali. Quando i Carabinieri del Nas sono andati a fare un'ispezione nel suo allevamento vicino Latina, hanno trovato una situazione inimmaginabile. C'erano 76 bovini in condizioni «incompatibili con la loro natura». E' questa la conclusione degli investigatori che avevano inviato una dettagliata informativa in Procura a seguito del sopralluogo.



Ma la cosa peggiore in cui si erano imbattuti i militari - coordinati dal maggiore Felice Egidio - è che cinque mucche erano legate al collo con una corda e non potevano neanche bere. Anche questo è stato riportato nell'informativa di reato. Ma non è tutto. Altri animali erano sommersi dal letame e vivevano in una condizione pazzesca. Questo particolare invece lo ha ricordato un testimone - si tratta di un ispettore dell'Arpa - che si era occupato del sopralluogo ed era stato citato dall'accusa nel corso dell'ultima udienza del processo che si è svolto pochi giorni fa.