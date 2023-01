Drammatica scena nel tardo pomeriggio di ieri in via Isonzo, nei pressi dell'incrocio con via Parini, dove una donna di 77 anni è morta, stroncata da un malore. A nulla è valso l'intervento dei soccorritori del pronto intervento sanitario, intervenuti con ambulanza e medico per un lungo tentativo di rianimazione che non è bastato per salvare la vita della donna. Per gli accertamenti del caso e per tenere a distanza i curiosi è intervenuta la Polizia Locale di Latina.