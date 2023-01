È stato condannato per omicidio stradale alla pena di 2 anni e 8 mesi Agostino Alessandrina originario di Villa Santo Stefano che causò la morte di Estella e Camilla Aversa. La richiesta del Pubblico Ministero era di un anno e quattro mesi. Estella Aversa da qualche tempo era residente a Ceccano. L'allora 53enne medico militare, viaggiava a bordo sulla sua Audi A5 che si scontrò frontalmente sulla SP Guglietta Vallefratta, la strada che congiunge i territori della provincia di Latina e quella di Frosinone tra Prossedi e Amaseno, con la Ford Fiesta su cui viaggiavano tre donne, ovvero madre e figlia rispettivamente di 47 e 18 anni, che morirono, e un'amica della ragazza che rimase invece gravemente ferita. La sentenza emessa dal Giudice del Tribunale di Latina, Dottor Pierpaolo Bortone, ha condannato dunque il medico rappresentato in aula dagli avvocati Giampiero Vellucci e Angelo Pincivero. I fatti in questione avvennero il 24 maggio 2019 e furono seguiti dalle indagini comandate dal sostituto procuratore titolare dell'inchiesta, la dottoressa Martina Taglione. A seguito di tali indagini, l'uomo venne ritenuto colpevole di viaggiare a velocità decisamente eccessiva rispetto al limite imposto su quella strada. I famigliari delle due vittime, hanno affidato le proprie ragioni agli avvocati Giampietro Baldassarra e Francesca Aversa. La perizia riguardo l'incidente venne redatta dal consulente tecnico Luigi Simoneschi che stabilì una dinamica di impatto abbastanza chiara; l'Audi A5, al momento dell'incidente stava viaggiando a 86,5 chilometri orari in un tratto dove il limite è 60. Dai rilievi effettuati, era inoltre emerso come nell'affrontare una curva in direzione Amaseno, proprio l'Audi A5, diretta verso Amaseno, si sarebbe allargata verso l'opposta corsia di marcia, centrando in pieno la Ford Fiesta che invece viaggiava verso Prossedi. Di conseguenza, stando alla perizia, la donna non avrebbe potuto evitare lo schianto frontale avvenuto sulla propria corsia di marcia: un impatto che ha avuto una forza tale da far indietreggiare la Fiesta di circa sette metri prima di finire nel dirupo sottostante e capovolgersi.