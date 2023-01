Come nella gara di andata, Cisterna si piega al fanalino di coda (ora ex) Siena al termine di una gara opaca e lontana da quella fornita sette giorni prima contro Trento. I pontini sembrano partire bene vincendo il primo set salvo poi perdere ritmo e sicurezza con il passare dei minuti. Alla fine ne esce una brutta sconfitta per 3 a 1, merito anche di un Siena che dopo l'exploit di Piacenza raccoglie la seconda vittoria consecutiva e spedisce Padova in fondo alla classifica. Il primo set è tirato ed equilibrato con Cisterna a fare l'andatura senza però riuscire a scappare se non nel finale. I toscani dopo essersi trovati sotto al primo parziale (6-8), impattano sul 9-9 senza avere però la forza di rimanere sul pezzo. I ragazzi di Soli giocano bene e trovano in Bayram, ben assistito da Baranowicz, la chiave di volta per piegare la resistenza di Siena, con Dirlic che nel firma nel finale la vittoria del primo set. Ma al cambio campo qualcosa in Cisterna si spegne, mentre Siena reagisce. I padroni di casa per la prima volta nel match si portano avanti con Petric, 3-2. Cisterna rimane in scia dell'avversario ma con fatica e commette diversi errori, con i toscani che ringraziano, spinti ancora dalle bordate di Petric. Dall'altra parte, Catania prova a tenere a galla i suoi con alcuni spettacolari salvataggi ma c'è poco da fare: il secondo set va a Siena (25-19).

Il terzo atto è più equilibrato e ricco di emozioni con sorpassi e controsorpassi. Mazzone mura Zingel e permette a Siena di portarsi avanti con Sedlacek che risponde ricucendo il gap con un paio di velenose diagonali. Si arriva con Cisterna avanti 16-15 grazie all'ace del centrale Rossi e poi al ribaltamento 22-21 per Siena con la zampata dell'ex Van Gardereen. Un finale trilling premia i toscani: Pinali mette giù il punto del 25-22 e poi esce in barella per infortunio. Completata la rimonta, Siena chiude i giochi nel quarto set (25-19) approfittando anche di una Cisterna spenta e abulica. Per i ragazzi di Soli una brutta battuta d'arresto.

Siena - Cisterna 3-1

(22-25; 25-19; 25-22; 25-18)

Emma Villas Aubay Siena

Pinali 13, Ricci 6, Van Garderen 19, Petric 19, Bonami (L), Raffaelli, Biglino, Pinelli, Finoli, Pereyra 7, Pochini, Fontani, Mazzone 6. All.: Pelillo.

Top Volley Cisterna

Zingel 3, Martinez 2, Catania (L), Kaliberda 4, Sedlacek 18, Zanni (ne), Mattei 1, Dirlic 9, Rossi 5, Baranowicz 3, Bayram 8, Gutierrez 8. All.: Soli.

Arbitri: Zanussi e Pozzato

Note: Emma Villas Aubay Siena: ace 4, err.batt. 19, ric.prf.34%, att. 51%, muri 7.Top Volley Cisterna: ace 3, err.batt. 15, ric.prf. 20%, att. 47%, muri 10.Mvp: Marteen Van Garden