Allarme per una presunta fuga di gas alle porte del centro di Latina. In seguito alla segnalazione di alcuni cittadini che hanno avvertito un forte odore di gas proveniente dai tombini, i Vigili del Fuoco stanno effettuando una serie di verifiche nella zona tra via Epitaffio e corso Matteotti, in prossimità dell'incrocio con via Milazzo e via Ezio dove sono intervenuti anche gli agenti di Polizia Locale e Polizia per fornire l'ausilio necessario a gestire la viabilità.