Intervento fondamentale ieri di alcuni vigili del fuoco, coadiuvati da volontari della Protezione Civile, Carabinieri e Polizia Locale per ritrovare un uomo di 78 anni che si era smarrito per le campagne del comune di Santi Cosma e Damiano. Sul posto la squadra di Castelforte ha organizzato le ricerche anche il mezzo dotato di attrezzature utilizzate dal personale T.A.S. VV.F. (TopografiaApplicata al Soccorso), grazie alle quali veniva avviata la procedura di suddivisione della zona mediante l'utilizzo di apparecchiature GPS.

Poco prima delle 22 il personale dei vigili del fuoco t rovava l'uomo, in evidente stato confusionale, in aperta campagna in un canale di scolo, prima che il gelo della notte potesse fare dei seri danni. Recuperato, veniva consegnato al personale sanitario per le cure del caso.